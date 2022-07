Amatora ya Kenya: kurima urumogi no kugurisha ubumara bw’inzoka, imigambi ya George Wajackoyah

Uyu mwigisha wa kaminuza afise imyaka 63, akaba yize amategeko, yiyerekanye nk’umuntu atandukanye cane mu bakandida bane bariko biyamamariza iki kibanza c’umukuru w’ico gihugu co muri Afrika y’Ubuseruko mu matora ategekanijwe kuba ku wa 9 z’ukwezi kuza kwa Myandagaro (8).

Macharia Gaitho, umunyamakuru yandika mu kinyamakuru Daily Nation ca Kenya, yandika ati: "Wajackoyah ariko yiyamamaza mu buryo atari ubw’igitangaza ku buryo abantu bo mu gisagara bashobora no kumutwenga, ariko ntagushidikanya ko ariko ahurumbirwa n’urwaruka rwinshi rurakaye, rutishimiye ubutegetsi haba mu bisagara canke ruguru mu mitumba ya kure muri Kenya, kuko arengera ibintu vyose bisanzwe bitandukanya abanya-Kenya nk’amoko, intara n’imigambwe”. Mu myiyamamazo, Prof Wajackoyah yiyambarira ibisanzwe, ipantaro yo kwinonora imitsi (tracksuit), agapira n’igitambara mu mutwe, hakwambara za kositime (costume) – kugira ngo yerekane ko atari mu banya-Kenya basanzwe bari ku butegetsi, aba nabo akaba abagiriza igiturire kirenze urugero.

Prof Wajackoyah avuga ko aramutse atsinze azorekura ukurima no kwimbura urumogi kugira ngo rukoreshwe mu mahinguriro no mu buvuzi, mu ntumbero yo gutorera umuti zibiri mu ngorane nyamukuru za Kenya – ubushomeri n’amadeni y’umurengera.

N’aho ata bushakashatsi yishimikiza mu vyo avuga, kurekura ukurima n’ukwimbura urumogi kugira rukoreshwe mu mahinguriro no mu buvuzi nico imyiyamamazo yiwe ihagazeko.

Amashirahamwe ajejwe amashamba be n’ihuriro ry’abaganga b’ibikoko muri Kenya baramwiyamiriza n’uburakari bwinshi.

Iri tangazo ryongerako y’uko "vyotuma haduka ikindi kiza " kuko hoba imigera ikwirakwira ivuye mu mfyinsi no mu nzoka ikabangamira kiremwamuntu.

Amaze guhunga Kenya, Prof Wajackoyah yaronse akaryo ko kuja mu Bwongereza, aho yakoze ubuzi bubayabaye aca aronka akaryo ko kwiga ku ma kaminuza, Soas University of London, University of Warwick hamwe na University of Wolverhampton.