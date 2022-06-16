Intambara ya Ukraine: ibihumbi n’ibihumbi bazibiriwe Severodonetsk

Umwotsi wuzuye igisagara ca Severodonetsk mu buseruko bwa Ukraine ubu kizwi ko hafi cose kiri mu minwe y'Uburusiya

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Ishirahamwe ONU rigabisha ko abasivire ibihumbi n’ibihumbi bazibiriwe mu gisagara ca Severodonetsk aho ivya nkenerwa biriko birabaherana.

Abenshi muri bo binyegeje mu vyumba vyo mu kuzimu musi y’uruganda rw’ubumara rwa Azot.

Ikiraro ca nyuma cinjira muri ico gisagara casambuwe mu ntambara zabaye mu ntango z’ino ndwi – ivyatumye abantu baharurwa ku 12.000 basigayeyo bugaranirwayo.

Mu kiringo c’amayinga atari make, kwigarurira Severodonetsk yabaye intumbero nyamukuru y’igisirikare c’Uburusiya ubu gisanzwe kigenzura hafi igisagara cose.

Abreu yongerako y’uko imfungurwa n’imiti navyo nyene biriko birarangira i Severodonetsk, igisagara kiri mu ntara ya Luhansk iri mu buseruko bwa Ukraine.