UK: Raporo z'umutwe udasanzwe wa gisirikare SAS zihishura ubwicanyi buteye amakenga muri Afghanistan

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Iperereza rya BBC ryatahuye ko abasirikare bo mu mutwe udasanzwe wo mu ngabo z'Ubwongereza - uzwi nka SAS - bahoze bari mu butumwa muri Afghanistan bakomeje kwica imfungwa n'abagabo batitwaje intwaro, mu buryo buteye amakenga.

Ishami rya BBC rikora inkuru z'icukumbura rya BBC Panorama, ryasesenguye amapaji abarirwa mu magana avuga ku bikorwa bya SAS, harimo na raporo zivuga ku bikorwa birenga icumi byo "kwica cyangwa gufata" byakozwe n'itsinda rimwe ryo mu mutwe wa SAS mu ntara ya Helmand yo mu majyepfo ya Afghanistan, mu mwaka wa 2010 no mu 2011.