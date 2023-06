Russia: Imigumuko yahagaze, Wagner yasubiye inyuma

Haciye isaha 1

Wewe azoca yimukira mu gihugu kibanyi ca Biélorussie/Belarus kandi we n’abarwanyi biwe nitbazoba bagikurikiranwa ku vyaha vy’ubuhemu bari bagirijwe, nk’uko bivugwa n’ibinyamakuru vya reta.

"Arazi ico atinya, kubera ko we nyene ari we yavyiteye. Amabi yose, abantu bose bamaze gupfa, urwanko rwose – ni we yabiteye”.