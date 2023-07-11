Turukiya yahavuye yemera gushigikira ko Suède yinjira muri OTAN

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Avuga ko Perezida Erdogan azoshikiriza iki gisabo ca Suède mu nama nshingamateka yongere akore ibishoboka vyose kugira ngo “cemezwe”.

Itangazo rya Maison Blanche/White House rigira riti: "Ndiyemeje gukorana na Perezida Erdogan na Turukiya mu gukomeza igisata co kwivuna abansi no kuzibira intambara mu karere ka Buyara na Atlantique. Ndindiranye igishika kwakira umushikiranganji wa mbere Kristersson na Suède nk’umunywanyi wacu agira 32”.

Suède n’umubanyi wayo wo mu buseruko Finland – ibi bihugu vyompi bikaba bifise kahise karekare ko kutahira aho ihengamiye mu gihe c’intambara- vyatangaje ko vyipfuza kwinjira muri OTAN mu kwa gatanu kw’umwaka uheze, amezi makeya inyuma y’aho Uburusiya butanguriye igitero kuri Ukraine. Finland yinjiye ku mugaragaro mu kwa kane.