Uburengero buriyamiriza umugambi wa kamarampaka 'y'amanyanga' wa Russia muri Ukraine

Iminota 47 iraheze

Macron yabwiye abanyamakuru i New York, aho asanzwe ari mu nama y’ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ati: "Mu gihe iciyumviro ca kamarampaka ya Donbas kitoba akaga vyoba ari ibintu bitwengeje”.

Kamarampaka iyo ari yo yose itunganijwe n’ingabo zateye igihugu iteye kubiri n’amategeko mpuzamakungu kandi nta nguvu izoba ifise imbere y’amategeko, nk’uko bivugwa n’ishirahamwe ry’umutekano n’imigenderanire i Bulaya (Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE), mw’itangazo ryasohoye.