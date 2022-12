England v Senegal: Mbere y'umukino wa 1/8 Gareth Southgate avuga ko guhabwa 'amahirwe menshi' nta cyo bivuze

Haciye isaha 1

Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza – The Three Lions – irakina n'ikipe y'igihugu ya Sénégal – Les Lions de la Téranga – ifite igikombe cy'Afurika cy'ibihugu (CAN/AFCON), mu mukino utangira ku isaha ya saa tatu za nijoro (21h) ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.