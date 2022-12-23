Korea ya Ruguru yaragurishije ibirwanisho kuri Wagner y’Uburusiya, bivugwa na Amerika

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Reta Zunze Ubumwe za Amerika zagiriza Korea ya Ruguru ko yahaye umuhari Wagner w’abacangero b’Abarusiya ibisasu vya misire na vya muzinga ukoresha mu ntambara muri Ukraine.

Maison Blanche/White House (ibiro vy’umukuru w’igihugu ca Amerika) ivuga ko irungikwa ry’ivyo birwanisho rihonyanga ivyemezo vy’Inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano kw’isi, kandi ko igiye gutangaza ibindi bihano kuri Wagner.

Uyu murwi kandi urakorera muri Syria no mu bihugu vya Afrika, ukama wagirizwa ivyaha vyo mu ntambara n’ihohotera rya kiremwa muntu.

Umuvugizi wa Korea ya Ruguru avuga ko iki gihugu kitarahindura aho gihagaze kandi ko ihererekanwa ry’ibirwanisho hagati ya Korea ya Ruguru n’Uburusiya “ritarigera ribaho”.