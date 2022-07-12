Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Ronaldo, Raphinha, De Jong, Tielemans, Neves, Gnabry, Dembele

Chelsea isa n’iyiri inyuma ya Barcelona mu rugamba rwo kugura Raphinha, aba-Blues bakaba bashobora guca bavuvudikira umusatirizi wa Bayern Munich umudagi Serge Gnabry w’imyaka 26. ( Mail )

Umukinyi wo hagati wa Leicester City umudagi Youri Tielemans w’imyaka 25, hamwe n’umunya Portugal akina hagati muri Wolves Ruben Neves w’imyaka 25, bari ku rutonde rw’abo Manchester United ishobora kwikorako mu gihe itoronka De Jong. ( Talksport )

Amasezerano y’umusatirizi w’umufaransa Ousmane Dembele w’imyaka 25 mu murwi Barcelona arangira muri rino ci, ariko akaba yiteze gutera igikumu ku masezerano mashasha azotuma abandanya akina muri Nou Camp gushika mu 2024. ( Marca )

Fulham imaze kuvugana na Tottenham mu kurondera kugura umukinyi w’inyuma wa Pays de Galles/Wales Joe Rodon w’imyaka 24. ( Football Insider )

Fulham iri mu biganiro bigeze kure mu rugamba rwo kugura umukinyi w’inyuma, umuswisi Kevin Mbabu w’imyaka 27, asanzwe akina mu murwi w’Ubudagi wa Wolfsburg mu masezerano y’imiriyoni zitanu. (Evening Standard)