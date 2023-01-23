California: Ukekwaho kwica arashe abantu ni umusaza wo muri Aziya

Uku kurasa mu kivunge, kumwe mu kwishe benshi mu mateka ya Calfornia, kwatangiye ahagana saa 22:22 kuwa gatandatu ku isaha yaho (08:22 ku cyumweru ku isaha ya Kigali na Gitega) mu nzu yigisha kubyina izwi cyane mu gace ka Monterey Park.