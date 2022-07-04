Batatu biciwe mu gitero c’uwitwaje inkoho ku mugwa mukuru wa Danemark

Iminota 22 iraheze

Umugabo w’imyaka 22 niwe yahagaritswe yagirizwa ko ari we yakoze iki gitero cateye cabereye mu nyubakwa y’idandarizo ya Field mu bumanuko bw’umugwa mukuru Copenhagen.