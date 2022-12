Semeru: Indonesia yazamuye cyane ikigero cyo kuburira mu gihe ikirunga cyo ku kirwa cya Java cyarutse

Iminota 32 iraheze

Ikigero cy'inkeke cyiyongereye, kikava kuri gatatu kikagera kuri kane, kinavuze ko ibyago biteje inkeke ku ngo z'abantu, nkuko umuvugizi w'ikigo cya Indonesia cyiga ku birunga no kugabanya amakuba akomoka mu nda y'isi, 'Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation' (CVGHM), yabibwiye igitangazamakuru cya leta.