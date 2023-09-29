BBC News,
Gahuza
Simbira ku birimwo
Imice
Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Amajwi n’amashusho
Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Amajwi n’amashusho
Bwiza – Icyamamare kirimo kuzamuka vuba mu muziki w’u Rwanda
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Play video, "Bwiza – Icyamamare kirimo kuzamuka vuba mu muziki w’u Rwanda", Umwanya bimara 4,47
04:47
Insiguro ya video,
Bwiza, nyuma yo gutangira muzika ye muri Covid ubu ni umwe mu bakunzwe cyane mu Rwanda
Bwiza – Icyamamare kirimo kuzamuka vuba mu muziki w’u Rwanda
29 Ukw'icenda 2023, 09:11 GMT
Vyavuguruwe Iminota 23 iraheze
Ibiheruka
4:47
Video,
Bwiza – Icyamamare kirimo kuzamuka vuba mu muziki w’u Rwanda
, Umwanya bimara 4,47
29 Ukw'icenda 2023
14:40
Umviriza,
Ikinamico - Urunana
, Umwanya bimara 14,40
30:00
Umviriza,
Amakuru kuri BBC - Gahuzamiryango
, Umwanya bimara 30,00
2:08
Video,
Irak: uko mu kanya gato, abantu barenga 100 bapfuye
, Umwanya bimara 2,08
27 Ukw'icenda 2023