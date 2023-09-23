Amerika igiye guha Ukraine misile zirasa kure – ibivugwa n'ibitangazamakuru

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Ukraine imaze amezi isaba guhabwa misile zo mu bwoko bwa ATACMS zo kuyifasha mu gitero cyayo cyo gusubiza inyuma abasirikare b'Uburusiya kirimo kugorwa no gutera intambwe

Umwanditsi, Jaroslav Lukiv

Igikorwa, BBC News

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Perezida w'Amerika Joe Biden arateganya guha Ukraine misile zigezweho zirasa mu ntera ndende mu rwego rwo gufasha icyo gihugu mu gitero cyacyo cyo gusubiza inyuma abasirikare b'Uburusiya bagiteye, nkuko bivugwa n'ibitangazamakuru byo muri Amerika.

Ibyo bitangazamakuru bisubiramo amagambo y'abategetsi bo muri Amerika bazi iby'iyo gahunda bavuga ko Ukraine izabona misile zo mu bwoko bwa ATACMS, zishobora kurasa kugeza mu ntera ya kilometero 300.

Ibi byafasha Ukraine kurasa aho abasirikare b'Uburusiya bari n'inyuma cyane y'umurongo w'imbere w'urugamba.

Ku wa gatanu, nibura misile imwe ya Ukraine yakubise ku biro bikuru by'ahari amato y'intambara y'Uburusiya mu nyanja y'umukara (Black Sea) ku mwigimbakirwa wa Crimea Uburusiya bwiyometseho.

Umuntu wo mu gisirikare cya Ukraine yabwiye BBC ko icyo gitero ku cyambu (ikivuko mu Kirundi) cya Sevastopol cyakozwe hifashishijwe misile zo mu bwoko bwa Storm Shadow, Ukraine yahawe n'Ubwongereza n'Ubufaransa, avuga ko ibi bigaragaza akamaro k'intwaro uburengerazuba (Uburayi n'Amerika) buha Ukraine.

Misile nk'izo zifite ubushobozi bwo kurasa kugeza mu ntera ya kilometero zirenga 240.

Ibitangazamakuru NBC News na the Wall Street Journal bisubiramo amagambo y'abategetsi bo muri Amerika bitatangaje amazina, bavuga ko Perezida Biden yabwiye mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko Ukraine izabona "umubare muto" wa misile za ATACMS (Army Tactical Missile System). Abo bategetsi bombi bahuriye mu biro bya perezida w'Amerika (White House) ku wa kane.

Ikinyamakuru the Wall Street Journal cyongeraho ko izo ntwaro zizoherezwa mu byumweru biri imbere.

Hagati aho, ikinyamakuru the Washington Post gisubiramo amagambo y'abantu benshi bazi iby'ibyo biganiro bya ba perezida bombi, babwira icyo kinyamakuru ko Ukraine izabona misile za ATACMS ziriho za bombe nto zikwirakwira ahantu hanini ('cluster bomblets'), aho kuba za misile zijyaho igisasu kimwe.