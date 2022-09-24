A﻿mwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru: Tariki 16 - 22 y'ukwezi kwa cyenda mu 2022

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Ku wa gatanu muri Uganda habaye igitaramo cy'umuziki, mu gihe uru rubyiruko rwitabiraga iserukiramuco ry'umuziki ry'iminsi ine ryitwa Nyege Nyege, rihuza abanyamuziki baturutse mu bice bitandukanye by'Afurika…

Iminota 50 iraheze

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, M﻿bere, leta ya Uganda yari yakangishije guhagarika iri serukiramuco, ivuga ko rishishikariza abantu gukora imibonano mpuzabitsina no kwishora mu biyobyabwenge.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, K﻿u wa gatandatu, i Bargny mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Dakar wa Sénégal, uyu mugore aratora imyanda ku nkombe y'inyanja, ku munsi mpuzamahanga w'isukura - wahariwe guhangana n'imyanda ku isi no gutuma habaho ibidukikije birambye kurushaho.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Aha, umugabo arafata ifoto mu ivugwa ko ari imwe muri Kiliziya zimaze igihe kirekire cyane zo muri Kenya – Kiliziya Nkuru y'Abatagatifu Bose, All Saints Cathedral, y'i Nairobi – ku cyumweru, mu muhango wo kwibuka uwahoze ari Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth II.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, K﻿u munsi wakurikiyeho, abagore babiri bari i Johannesburg muri Afurika y'epfo, aho bakurikiye kuri televiziyo umutambagiro wo mu muhango wo gutabariza (gushyingura) uwahoze ari Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth II.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, K﻿u wa mbere, i Lagos muri Nigeria, abo mu ishyirahamwe ry'abanyeshuri rya Nigeria bari mu myigaragambyo, barakajwe no kuba abarimu babo bamaze igihe barahagaritse akazi, bivuze ko aba banyeshuri bamaze amezi arindwi batajya mu ishuri.