Rwanda: Abakene bahitamo gukingirana mu nzu abana bamugaye bakajya gushaka imibereho

Aba mu kazu k’ibyondo abanamo na nyina n’umukobwa we w’imyaka umunani ufite ubumugo bw’ingingo zose.

Uyu mwana umurebye agaragara nk’uruhinja, yaragwingiye cyane kandi nta kintu na kimwe ashobora kwikorera ndetse no kurya bisaba ko bamutamika.

Nyirakuru Mukagahutu Therese ni we umurera kuko nyina yamutaye afite amezi umunani gusa.

Yabwiye BBC ati: “Ntabwo namusiga ngo njye kure. Ntabwo nasiga mukingiranye kuko ari uwacu kandi Imana ikaba ari yo yashatse ko amera atya. Gusa turasonza tukababara kandi na we akababara.”

Abana bameze nka Gikundiro ni benshi, ikigo Hope Children Desabilities kivuga ko gifasha abagera kuri 800 mu gihugu cyose, gifasha bamwe kwiga, abandi kwivuza, no gukangurira imiryango guha agaciro abana nk’aba, gusa kivuga ko amikoro macye atuma kitagera kuri benshi.

Umubyeyi nasanze kuri iki kigo yazanye umwana we yambwiye ko uyu muryango wabaruhuye.

Habimana Jean d’Amour, umubyeyi wa Gikundiro, avuga ko agorwa cyane no kurera uyu mwana we udashobora no kwicara.