Amwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru: Tariki ya 3 kugeza ku ya 9 y'ukwa 2 mu 2023

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Ku cyumweru, umwana arakinisha amasaro y'ishapule, mu gihe abanyagatolika bateraniye hanze ahabera misa mu murwa mukuru Juba wa Sudani y'Epfo, bategereje ko Papa Francis ahagera...

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Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Papa yari ari muri Sudani y'Epfo mu rugendo nyobokamana rugamije amahoro... bamwe ku wa gatandatu bananijwe no kumutegereza kuri Kiliziya Nkuru yitiriwe Mutagatifu Tereza y'i Juba.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Abakristu muri Burkina Faso ku cyumweru berekeje mu nkengero y'umurwa mukuru Ouagadougou, aho aba bahungu bafotorewe bari mu karuhuko begamiye urukuta rushushanyijeho hifashishijwe irangi...

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Abantu babarirwa mu bihumbi bitabiriye urugendo nyobokamana ku rusengero rw'i Yagma, aha hakaba ari ho aba basenyeri bageze baje gusoma misa...

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Ku gice cyo hasi cy'umusaraba munini, bamwe mu bakristu babonetse barimo gusengera amahoro muri iki gihugu cyugarijwe n'urugomo rukorwa n'imitwe y'intagondwa ziyitirira idini ya Islam.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Ku wa gatanu, mu gihugu cya Côte d'Ivoire gihana imbibi na Burkina Faso, umwarimu arandika ku kibahu ku ishuri rya kisilamu ryo mu mujyi wa Abidjan.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Ku cyumweru, umuririmbyi w'Umunya-Cameroun Dencia, ubwo yari ageze mu mujyi wa Los Angeles muri Amerika, mu muhango wo gutanga ibihembo bya Grammy Awards.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Kuri uwo mugoroba kandi, aba bagabo bari mu irushanwa ryo gukirana mu murwa mukuru Dakar wa Sénégal.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Ku wa gatatu, uyu mugabo ucuruje ibikoro mu mujyi wa Lagos muri Nigeria ategereje abakiliya muri iri soko riremera iruhande rw'umuhanda.