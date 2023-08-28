Uburusiya bwemeje ko Prigozhin yapfiriye mu ndege yahanutse

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Abategetsi bo mu Burusiya bavuga ko umukuru w'itsinda Wagner ry'abacanshuro b'Abarusiya Yevgeny Prigozhin yemejwe ko yapfuye, nyuma y'isesengura ry'ingirabuzima-fatizo ku mirambo yasanzwe mu ndege yahanutse ku wa gatatu ushize.

Indege yihariye ya Prigozhin, wari ufite imyaka 62, yahanukiye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Moscow w'Uburusiya, ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa Kanama (8), yica abantu bose bari bayirimo.