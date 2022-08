Kubera iki Iran inyonga abagore benshi gusumba ibindi bihugu vyose

None ni kubera iki Irani inyonga abagore?

Igihano c’urupfu

Nta bufasha

Kwiregura bidakwiye

Daemi yamaze imyaka indwi mu munyororo kubera igikorwa ciwe co kurwanira uburenganzira bwa muntu. Avuga ko amabohero y’abagore ata vya nkenerwa afise kandi ko n’impfungwa rimwe na rimwe bakubitwa.

Imico iha ububasha bwose umugabo

Amini yabwiye BBC ati: "Nk’uo amategeko abivuga, se na sekuru nibo bakuru b’umuryango kandi nibo bashobora gufata ingingo ku bakobwa harimwo no kurongorwa”.

Ati: "Bamwe muri aba bagore baremeye ko bishe bo nyene ubwabo canke bafashijwe n’abandi. Ariko hafi bose bashimangira ko iyo haba uburyo bwo kubakingira ku gatotezo bariko barakorerwa, kumbure nibari gushika aho bakora icaha co kwica”.

Asigura ko nk’uko itegeko mpanavyaha rya Irani rishingiye kw’idini rya Islam ribivuga, mu gihe umuntu yibana asiguye ko yasambanye hanze, azocibwa igihano co gukubitwa inkoni 100. Hanyuma asubiriye incuro zitatu, bashobora kumucira urwo gupfa ku ncuro ya kane.

"Ku ncuro ya kane, uyu mucamanza we nyene yitwa Haji Rezaei niwe yambitse Atefeh ikiziriko mw’izosi.

Ukwihora ntibiherera aho gusa. Narges Mohammadi aharanira ko igihano co gupfa kihava yasohoye videwo ku rubuga ngurukanabumenyi aho yavugamwo ingene umuhungu w’umugore yaciriwe urwo gupfa yagiriwe n’icaha co kwica umugabo wiwe ari we yahenuye agatebe nyina yari ahagazeko mu cumba c’inyongero.