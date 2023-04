Uko watahura amafoto yacuzwe na Artificial Intelligence

Haciye isaha 1

Hari ikintu ubona kidasanzwe?

Ikindi kandi witegereje ijosi rya Trump, uhita ubona ko umutwe we usa n’uwateretsweho nabi.

Henry Ajder, inzobere muri AI akaba n’umunyamakuru mu kiganiro cya BBC kitwa The Future Will be Synthesised, asobanura ko ikoranabuhanga rigezweho ritaragera ku gukora neza neza ibice bimwe by’umubiri w’umuntu, by’umwihariko ibiganza.