Intambara ya kabiri y’isi: Batayo y’abagore b’abirabura yasibwe mu mateka

Inkuru yo mu ntambara ya kabiri y’isi ya batayo ya gisirikare izwi nka Six Triple Eight y’abagore b’abirabura bagiye mu Bwongereza gukemura ikibazo gikomeye cy’iposita yarahishwe hashira imyaka za mirongo, muri iki gihe nibwo barimo guhabwa icyubahiro bakwiye. BBC yavuganye na bamwe mu bana babo.

Mu 1945, ubwo intambara yari ikomeje kuyogoza mu bice bitandukanye by’isi, abagore 885 bitabye umuhamagaro w’igisirikare cya Amerika wo kujya mu Bwongereza gutunganya no gushyira ku murongo amabahasha n’imizigo bimaze imyaka ibiri byaruzuriranye mu iposita.

Ikibumbano cyakorewe aba bagore cyubatswe muri leta ya Kansas mu 2018. Hashize imyaka itatu mu 2021 Perezida Joe Biden asinya itegeko ryo guha umudari w’icyubahiro abari bagize Six Triple Eight, ibyatumye muri Werurwe(3) umwaka ushize bagenerwa iryo shimwe ry’ikirenga muri Amerika.

Sandra Frazier Dean na mwisengeneza we Danielle Sonnier Brown bari mu basuye i Birmingham

Umurage wa Sgt Virginia M Lane wazirikanwe n'umukobwa we n'umwuzukuru we muri urwo ruzinduko

“Nubwo no mu Bwongereza bahagiriye ivangura runaka, yavugaga ko abantu hano bamufataga neza kurusha iwacu (muri Amerika), yabitindagaho cyane.

Umurage wasizwe na Indiana Hunt-Martin n’ubu uri mu bana be.

Umukobwa we Janice Martin ati: “Birababaje cyane kuba aba bagore, barakoze ibikomeye nk’abagore kandi nk’abirabura, ariko ntihagire ikintu na kimwe tubwirwa.

Nyuma yo kurangiza akazi ke mu ntambara, Indiana Hunt-Martin yasubiye iwabo aba umunyamuryango uhoraho w’amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw’abagore b’abirabura Black Pioneers of Niagara Falls na Women's American Legion Lodge.

Umuhungu we Mathews ati: “Ntiyigeze abivugaho, yumvaga ari ibintu gusa wakoze ntiyabibonaga nk’ibintu bidasanzwe, yumvaga ari ibintu byari bikwiye gukorwa, bikaba ari ibyo.”

Inama ya kibyeyi

Ibyo nyina yaciyemo byabereye umwana we urugero rwo guharanira kuba ingenzi no gukora neza mu gisirikare.

Ibyavuzwe na Vashti Murphy byatangajwe mu kinyamakuru Afro American Newspaper n'ubu kigengwa n'abo mu muryango we

Umunyamateka Garry Stewart w’imyaka 51, yafashije gutegura no gushyira mu bikorwa uruzinduko i Birmingham rwa bariya bafitanye isano na ba bagore bari bagize batayo ya Six Tripple Eight.