Niger: Abashyigikiye Coup d'État batwitse ibiro bikuru by'ishyaka riri ku butegetsi

Minisitiri w'ububanyi n'amahanga we, na we yakomeje kugerageza gushyira hamwe abamushyigikiye no gusaba ko habaho ibiganiro, ariko umugaba mukuru w'ingabo za Niger yavuze ko ashyigikiye ihirikwa ry'ubutegetsi, mu kwirinda ko habaho imirwano yo gusubiranamo mu ngabo z'icyo gihugu.