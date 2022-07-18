Intambara ya Ukraine: Zelensky yirukanye umukuru w’igendereza n’umushikirizamanza mukuru

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Mu butumwa yaraye atanze akoresheje videwo mu masaha yitereye ya nijoro ku wa Mungu mw’ijoro, Perezida Zelensky avuga ati: "Ivyaha nk’ibi vyiziziye inkingi z’umutekano w’igihugu …bitera ibibazo bikomeye cane ku bakuru [b’ibi bisata bibiri].

Uyu mukuru wa SBU Ivan Bakanov, umugenzi wa Zelensky bakuranye kuva mu bwana, yirukanywe inyuma y’ihagarikwa ry’uwahoze ari umukuru w’iki gisata nyene ca SBU muri ya ntara ya Crimée /Crimea yigaruriwe n’Uburusiya mu 2014. Oleh Kulinych yikekwako ubuhemu.