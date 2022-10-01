Imvo n’Imvano ku izamuka rikabije ry’ibiciro by’ibiribwa mu Rwanda

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe Play audio, "Imvo n’Imvano ku izamuka rikabije ry’ibiciro by’ibiribwa mu Rwanda", Umwanya bimara 59,00 59:00 Insiguro y'amajwi, Imvo n’Imvano ku izamuka rikabije ry’ibiciro by’ibiribwa mu Rwanda

Ikiganiro Imvo n’Imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 1 z’ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 kiribanda ku izamuka rikabije ry’ibiciro by’ibiribwa mu Rwanda.

Raporo yashyizwe hanze n’ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda ku ihindagurika ry’ibiciro mu kwezi kwa munani uyu mwaka igaragaza ko ibiciro bikomatanyirijwe hamwe (mu mijyi no mu byaro) byiyongereyeho 20,4% ugereranyije n’ukwezi kwa 8 umwaka ushize wa 2021.

Icyo kigo kikavuga ko bimwe mu byatumye ibiciro byiyongera ari ibiciro by’ibiribwa n’ibinyobwa bidasembuye byiyongereye ndetse n’ibiciro by’amazu, amazi, amashanyarazi, gazi n’ibindi.

Muri iki kiganiro turajya mu masoko hirya no hino mu Rwanda cyane cyane mu bice bifatwa nk’ibigega bigaburira utundi duce tw’igihugu.

Turajya u burasirazuba ahahingwa cyane ibitoki, imboga n’imbuto ndetse no mu majyaruguru y’u Rwanda ahavugwa izamuka rikabije ry’ibirayi ari nacyo gihingwa cyera cyane muri ako gace.

Abagira uruhare ku musaruro uturuka mu mirima barimo abahinzi, abatubuzi b’imbuto, abacuruzi n’abandi, bavuga ko ikibazo cy’ibiciro by’ifumbire byazamutse, imbuto zabaye nkeya ndetse n’ihindagurika ry’ibihe, bishobora kuba intandaro ry’ibura ry’ibiribwa ku isoko, bigatera izamuka ry’ibiciro.

Umuryango urengera inyungu z’abaguzi ADECOR wo urasaba leta kureba uburyo yagabanya imisoro kuri bimwe mu biribwa cyangwa ibindi byifashishwa mu buhinzi bituruka hanze.

Ni mu gihe leta y’u Rwanda itangaza ko izamuka ry’ibiciro rikabije ridashingiye gusa ku bibazo by’ubukungu ku isi kuko no mu Rwanda habayeho ikibazo cy’umusaruro muke mu rwego rw’ubuhinzi.