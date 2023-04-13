Trump yitwariye uwari umushingwamanza wiwe Michael Cohen kugira acibwe imiriyoni 500$

Uru rubanza rwugurujwe mu gihe ibitero vy’incuti za Trump kuri Cohen bibandanya vyiyongera, akaba ari icabona gikomeye mw’igendereza ririko rikorwa na New York kuri uno yahoze ari umukuru w’igihugu.

Mu ndwi iheze, umushikirizamanza w’i Manhattan yaragirije Trump magendo ku mafaranga yahaye icamamare mu mavidewo y’ibiteranoni (porno) kugira ngo amugumirize ibanga.

Uru rubanza rwugurujwe na sentare y’igihugu ya Florida rwagiriza kandi Cohen ko yasohoye “amajambo atabereye, yo kwikunda kandi yo gucafuza uwahoze ari umukiriya wiwe, umuryango wiwe n’urudandaza rwiwe”.

Cohen yakoze nk’umushingwamanza wa Trump mu myaka irenga cumi. Yari kandi n’icegera c’umukuru w’ishirahamwe rya Trump, Trump Organization, akaba yari akunze gufatwa nk’umuntu yamutegurira ivya nkenerwa.

Hagati aho, aba bagabo babiri bagiye gucanamwo bikomeye inyuma y’amatora ya 2016, igihe abajejwe gukora amatohoza batanguriye gutohoza ku bafasha batari bake ba Trump.

Mu 2018, Cohen yaraciriwe umunyororo w’imyaka itatu n’ihadabu inyuma yo kwemera ivyaha vya magendo n’ihonyangwa ry’amategeko ajanye n’amafaranga akoreshwa mu kwiyamamaza.

Mu gihe ari hanze y’ibohero ubu, cohen yabaye umuntu anegura cane Trump, nk’umutumire mu biganiro vya buri gihe.

Ruvuga ko, mu gitabo ciwe Disloyal yanditse mu 2020, Cohen yarementanije ibiganiro yongera yagiriza Trump ko ari “umunyamacakubiri ashingiye ku rukoba”.

"Bisa n’uko yatewe ubwoba n’imanza zimuhanze none ariko agerageza kurungikira ubutumwa ibindi vyabona biriko bikorana n’abashikirizamanza mu kumwagiriza”.

Abashikirizamanza ba New York bagiriza Trump ivyaha 34 bijanye no gufutanganya inyandiko zijanye n’urucuruza rwiwe, ivyo bavuga ko kwari ukurondera guhishahisha amafaranga yahaye icamamare mu ma videwo y’ibiterasoni, Stormy Daniels, nk’igipfukamunwa kugira ntahave amumenera ibanga ku bijanye n’imigenderanire bagiriraniye.

Ku 04 Ndamukiza (4), Trump yararengutse imbere ya sentare mpanavyaha ya Manhattan – akaba ari we muntu wa mbere yahoze ari umukuru w’igihugu arengukishijwe muri sentare yagirizwa ivyaha. Avuga ko yera.

Cohen aremera ko nk’uwahora ategurira Trump ivya nkenerwa, yafashije mu guha Daniels 130.000 y’amadorari y’Amerika.

Igihe itariki yo kurenguka kwa Trump imbere ya sentare yari yegereje, Cohen yarabonetse akatari gake mu biganiro mu binyamakuru bikomeye anegura uwahoze ari umukoresha wiwe.