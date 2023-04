Robert F Kennedy Jr agiye guhatana na Biden mu matora ya perezida

Robert F Kennedy Jr ni umunyamategeko yo mu rwego rw'ibidukikije. Umubitsi we John E Sullivan ku wa gatatu yemeje ko koko yatanze izo mpapuro zo kuziyamamaza.

Mbere yari yitezwe ko azatangiza ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu ntangiriro y'uku kwezi kwa Mata (4), ariko abajyanama be bavuze ko ingengabihe ye yahindutse.

Robert F Kennedy Jr n'umugore we Cheryl Hines

Mu kwezi gushize, undi wo mu ishyaka ry'abademokarate, Marianne Williamson, na we yinjiye mu guhatanira kuba perezida.

Muri Werurwe, Kennedy yabwiye imbaga muri leta ya New Hampshire ko "yatsinze inzitizi ya mbere ikomeye" - kuba umugore we yaramwemereye ko yiyamamaza.

Nk'umwe mu bashinze ikigo cy'ubwunganizi mu mategeko ajyanye n'ibidukikije, Kennedy yashimwe ukuntu yakoze ubukangurambaga ku ngingo zitandukanye zirimo nk'amazi meza, no kuba yarakoze mu byo gusukura umugezi wa Hudson i New York.

Ariko ibitekerezo bye byo kurwanya inkingo bimaze imyaka, ndetse byateje umwuka mubi cyane, harimo no mu muryango we. Mu 2021, mushiki we Kerry Kennedy yamwise umuntu uteje "akaga gakomeye" kuri iyo ngingo.