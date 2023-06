Amafoto n'ibyo wamenya ku bukwe bw'Igikomangoma Hussein cya Jordanie na Rajwa Al Saif

Haciye isaha 1

Ni ibiki bizwi ku gikomangoma Hussein?

Hussein ubusanzwe ntabwo yari we ukurikiraho mu baragwa ingoma, ahubwo mu 2004 Umwami Abdullah yambuye uwo mwanya umuvandimwe we Igikomangoma Hamzah – wari uwa kabiri ku ngoma.

Rajwa Al-Saif we ni nde?

Yize muri Syracuse University i New York no muri Fashion Institute of Design and Merchandising i Los Angeles. Yakoze muri kompanyi y’ubwubatsi i Los Angeles mbere yo gusubira i Riyadh, umurwa mukuru wa Arabia Saoudite, nk’uko ikinyamakuru Time Magazine kibivuga.