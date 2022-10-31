Brazil: Lula agarutse ku butegetsi atsinze Bolsonaro

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B﻿razil yasubiye mu murongo wa politiki w'abaharanira impinduka mu gihe Luiz Inácio Lula da Silva wahoze ari Perezida yatsinze mu matora Jair Bolsonaro wari usanzwe ari Perezida, wo mu murongo w'ibitekerezo bya politiki by'ubuhezanguni mu gukomera ku bya kera.