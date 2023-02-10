Kenya: Amerika igabisha ko hashobora kuba ibitero vy’iterabwoba

Haciye isaha 1

Uyu murwi w’inyeshamba ziyitirira idini rya Islam wagirizwa ko ari wo wakoze ibitero ku bibanza vy’abasivire, ivy’abajejwe umutekano hamwe no ku bigo vya reta mu buraruko bwa Kenya no ku nkengera z’ibahari Indiano muri iki gihugu nyene.

Uyu muhari ufitaniye ubucuti na al-Qaeda umaze imisi utakaza bikomeye, aho wagiye wicirwa abakomanda, abarwanyi baharurwa mu majana, ukakwa n’uturere wari umaze imyaka itari mike ugenzura hagati no mu bumanuko bwa Somalia.

Hanze y’umugwa mukuru, igitero c’iterabwoba kimaze guhitana abantu benshi muri iki gihugu ca Afrika y’ubuseruko ni icabaye ku wa 02 Ndamukiza (4) 2015, igihe abitwaje ibirwanisho binjira mu kigo c’ishure kaminuza mu ntara ya Garissa, Garissa University College, kigahitana abantu 148, abandi nabo 79 bagakomereka.