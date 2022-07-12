Ukraine: US igabisha ko Iran itegura guha Russia indege za drones

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Iran itegura guha Uburusiya za ndege zitagira abadereva, zizwi nka drones, zishobora kuba ziharurwa mu majana, mu ntambara yabwo muri Ukraine, zimwe muri zo zikaba zifise ubushobozi bwo gukoreshwa mu ntambara, nk’uko umutegetsi wo muri Amerika abivuga.