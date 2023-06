Kabuga: Urukiko rwemeye ubujurire ku cyemezo cyuko 'adashobora gukomeza kuburanishwa'

Haciye isaha 1

Uwo mwanzuro wemejwe n'abacamanza Iain Bonomy ukuriye iburanisha, Margaret M. deGuzman na Ivo Nelson de Caires Batista Rosa, ariko Mustapha El Baaj ntiyemeranyije na bagenzi be kuri uwo mwanzuro.

Mu kwemera ubujurire bw'impande zombi, umucamanza Bonomy yashingiye ku mpamvu zirimo nko kuba icyemezo cy'ubwo buryo bundi gicyenera ko "iburanisha rikwiye kuba mu buryo bubereye [the fairness of the proceedings] kandi umwanzuro w'ako kanya w'Urugereko rw'Ubujurire ushobora gutuma haterwa intambwe nini mu iburanisha".