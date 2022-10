Kylian Mbappé: Rutahizamu wa France yumva 'yarahemukiwe' na PSG none arashaka kugenda – Julien Laurens

Iminota 50 iraheze

Kylian Mbappé yumva "yarahemukiwe" na Paris St-Germain (PSG), none arashaka kuva muri iyi kipe mu kwezi kwa mbere, nkuko bivugwa na Julien Laurens, inzobere ku mupira w'amaguru wo mu Bufaransa.

"Ibyo yasezeranyijwe byuko bazazana undi rutahizamu kugira ngo [we] ashobore gukina mu mwanya we mwiza ari inyuma ya rutahizamu, byuko Neymar atazaba ahari kandi ko azagurishwa, byuko bazagura myugariro wo hagati, kandi ko ari we [Mbappé] uzaba izingiro ry'uyu mushinga. Ibi bintu byose ntibyabayeho.