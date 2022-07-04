Ukraine nayo yahavuye yemeza ko Lysychansk n’ingabo za Russia

Intambara zatumye haduka umuriro ku ruganda rw'igitoro hafi ya Lysychansk

Iminota 6 iraheze

Igisirikare ca Ukraine cahavuye cemeza ko igisagara ca Lysychansk kiri mu buseruko cafashwe n’ingabo z’Uburusiya.

Imbere y’aha, umushikiranganji wo kwivuna abansi w’Uburusiya Sergei Shoigu yari yamaze gutangaza ko ingabo ziwe zafashe Lysychansk kandi ko ubu zigaruriye intara yose ya Luhansk.

Ibiro bikuru vy’igisirikare bivuga ko "mu ntumbero yo kuzigama ubuzima bw’abarwanira Ukraine, hafashwe ingingo yo kuzivanayo”.

Bivuga ko Abarusiya babarushije inguvu mu nzira nyinshi harimwo ibirwanisho vya rutura, indege, abasirikare n’ibindi.

Imbere y’aha, umukuru wa Repubulika ya Chechnya/ Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, yari yasohoye ireresi isa n’iyerekana abarwanyi ba Chechnya bari hagati mu gisagara ca Lysychansk.

Hirya mu burengero, igisagara ca Slovyansk kiri mu minwe ya Ukraine cacucagiwe amabombe, aho abantu n’imiburiburi batandatu bahasize ubuzima.