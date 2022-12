Uduhungarema burya ngo dufise utujwi turenga gusunvya abaririnvyi, tukaririmba nk'aba 'stars'

Haciye isaha 1

Mariah Carey ni nde?

Mariah Carey ni umuririmvyi wo muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, yamenyekanye cane kubera indirimbo ziwe za Noweli, harimwo urwakunzwe kurusha izindi mu Bwongereza mu zo mu bwoko bwa ‘classics’: 'All I Want for Christmas is You'.