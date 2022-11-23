U﻿muyagankuba wacitse muri Ukraine na Moldavie kubera ibitero vya misile

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Igiti c'umuyagankuba cononekaye i Kherson muri Ukraine (ifoto yo mu kw'itariki 9 ukwezi kwa cumi na rimwe)

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Mu gisagara cose ca Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine nta muyagankuba ukiharangwa inyuma yo kuvugwa ko habaye ibitero hirya no hino mu gihugu - harimwo n'umugwa mukuru Kyiv.

I﻿gihugu kibanyi ca Moldavie na co nyene kivugwamwo ibura ry'umuyagankuba "hose", n'aho kitatewe co ubwaco.

Umukuru w'igisagara ca L﻿viv yasavye abantu kwinyegeza, mu gihe uwurongoye akarere ka Kyiv kose avuga ko inyubakwa za nkenerwa n'amazu yo kubamwo vyatewe.

U﻿burusiya buherutse kwongereza ibitero vyabwo ku bibanza bitanga umuyagankuba muri Ukraine.

Icegera c'umushikiranganji wa mbere Andrei Spinu akaba yanditse kuri Twitter ati:"I﻿gice kirenga ca Moldavie ntikigira amatara."

Yagize ati:"Umwijima henshi muri Moldavie inyuma y'ibitero vy'uyu musi vy'Uburusiya ku bibanza bitanga umuyagankuba muri Ukraine."

Imbere y'uko haba ibitero, inzamba zo kugabisha ibitero vyo mu kirere zavuze muri Ukraine hose, zica zikurikirwa n'inkuru zerekeye ibitero vyakozwe mu bibanza bimwe bimwe.

U﻿mukuru w'igisagara ca Lviv, Andriy Sadovy, yavuze ko abana n'abigisha bajanywe mu kibanza co kwikingira - aca asaba abavyeyi kutaza kubatora imbere y'uko inzaba zo kugabisha ibitero zinuma.

G﻿ato imbere yo kumenya ivyabaye i Kyiv na Lviv, abategetsi bavuze ko ubumanuko bwa Ukraine bwasubiye kandi guterwa.

U﻿mukuru w'intara ya Mykolaiv yagabishije "ku rufaya rwa rokete" ruriko rurava mu bumanuko no mu buseruko.

M﻿u karere kahegereye ka Zaporizhzhia, umwana w'uruyoya yishwe igihe misile yagwa ku bitaro vy'abana, nk'uko vyamenyeshejwe n'abajejwe ibikorwa vyo gutabara.

I﻿bitero vyagirijwe Uburusiya ariko nta co buravuga ku bitero vyo kuri uyu wa gatatu.

I﻿bura ry'amatara ritunganijwe canke ritari ku kirangamisi risigaye ari irisanzwe mu turere twinshi twa Ukraine inyuma y'ibi bitero vya vuba.

U﻿turere twinshi twa Ukraine twatewe kuri uyu wa gatatu twegereye ibihugu bibanyi, harimwo Lviv kari ku birometero 50 uvuye muri Pologne, aho igisase gitegera misile zo mu kirere cahitanye abantu babiri mu ndwi iheze.

I﻿bisagara vya Chervonohrad na Yavoriv na vyo vyegereye urubibe Ukraine ihana na Pologne, na ho nta matara aharangwa.

I﻿bitero vy'Uburusiya vyarononye hafi igice c'ibibanza bitanga umuyagankuba muri Ukraine, abantu imiliyoni n'imiliyoni bakaba batagira umuyagankuba mu gihe ibipimo vy'ubushuhe bibandanya bimanuka muri iki gihe c'imbeho.