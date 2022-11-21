Turkiya yakoze ibitero vy'indege kuba-Kurde muri Syria na Iraq

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Ibi bitero – vyiswe Operation Claw-Sword – vyakozwe ku birindiro vy’Abakurde vyakoreshwa mu gutegura ibitero kuri Turukiya, nk’uko bivugwa n’ubushikiranganji bwo kwivuna abansi.

Mu nyuma ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Turukiya bwahavuye buvuga ko ibi bitero ku birindiro vy’inyeshamba z’Abakurde mu buraruko bwa Syria no mu buraruko bwa Iraq vyasambuye ibibanza 89.