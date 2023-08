Ingaruka z’ubuzima bwose igihe umubyeyi 'atonesha umwana umwe mu bandi'

Iminota 23 iraheze

Tukinuba tuti “umuhungu w’umutoni”, tuvuga ko abasigaye tutajya dufatwa gutyo. Igisobanuro twahabwaga ni uko we kenshi ataza gusangira ifunguro ryo ku cyumweru nkatwe, ariko n’ubundi twumvaga harimo kubogama.

Mukuru wanjye yabaye nk’utunguwe n’ibyo. Nanjye mbona ko hari ibirenze ibyo nibwiraga – ko ababyeyi banjye ntawe bakundwakaza muri twe. Nibajije uko abandi bantu mu muryango wanjye no mu yindi miryango uko bifata ku kintu nk’iki, n’uburyo hari ingaruka ndende bitugiraho nubwo bwose tutaba tubizi neza.

Uko biri henshi, niko bishobora kwangiza imibereho y’abana mu buzima bwabo, kuva mu bwana kugera mu myaka yo hagati no kurenga aho. Bifatwa nk’ikintu cy’ingenzi mu bibazo bitandukanye by’amarangamutima ndetse abahanga mu mitekerereze babihaye izina: "parental differential treatment", cyangwa PDT.

End of podcast promotion

Ku bantu bumva bafatwa nk’aho ari uwa kabiri, ingaruka zishobora gukomera. Ubushakashatsi buvuga ko kuva ku myaka yo hasi abana bamenya gutandukanya uko bafatwa, nk’iyo ababyeyi bishimiye umwana umwe kurusha umuvandimwe we. Ukwishimira umwana kurusha undi gutya kw’ababyeyi guhuzwa no kutigirira icyizere kw’abana, hamwe n’umunabi wo mu bwana, kwiheba, n’indi myifatire iteye inkeke. Bishobora no gutera ibindi bibazo by’imibereho bishamikiyeho kuri icyo.