Qatar 2022-Brezili Vs Croatia: 'Uzoba umubabaro w’igihe kirekire’

Iminota 20 iraheze

Croatia yarakweze Brezili buke buke gushika muri wa mwanya w’ama-penalties kugira ngo iyizimirize ibizigizigi vyayo vy’igikombe kigira gatandatu, igihugu co ku mugabane wa Bulaya kikaba caraye gisubiye kuyitembagaza mu kuyikura mw’ihiganwa.

Igihe Neymar yinjiza igitsindo muri wa mwanya w’inyogera, igitsindo catumye anganya ibitsindo na ca gihangange Pele mu murwi nserukiragihugu ku ruhande rw’abagabo, vyaboneka ko yagomba abe intwari ariko yagiye kuva mu kibuga arira, muri uru rukino rushobora kuba ari rwo rwa nyuma kuri we mu gikombe c’isi yose.

Inyuma y’urukino, vyaremejwe ko umumenyereza Tite agiye gutanga imihoho, uyu mugabo w’imyaka 61 akaba yarananiwe no guha igihugu irindi teka ryokwiyongereye ku ryo yagiteye mu 2019 mu gutsindira Copa Amerika, ihiganwa ry’igikombe ca Amerika y’Epfo, mu gihe Neymar nawe yavuze ko ashobora gukukuruka mu nkino mpuzamakungu.

Neymar ni we yari gutera penalty ya mbere?

Croatia imaze gushika aho incuro umunani mu nkino icenda yakinye muri ca gice co gukuranamwo mu nkino nkuru nkuru.

Ariko Bruno Petkovic yarakigomboye inyuma y’iminota ine gusa – mbere ukaba ari wo mupira wonyene Croatia yateye mw’igori (ikizwi nka tir cadre/shot on target) – cayigaruriye amahirwe yo kubandanya, iritwara neza ishobora gushika muri wa mwanya w’ama-penalties.

Ni we yari gutera iya gatanu ariko ntivyakunze inyuma y’aho Marquinhos atereye iya kane ikagwa ku nkingi y’igori, biba birarangiye.

Si ryo herezo rya mbere riteye agahinda kuri we.

Uwahoze ari kizigenza w'Ubudagi Jurgen Klinsmann avuga ko Neymar ari we yari gutera penalty ya mbere

Ariko uwahoze ari umusatirizi w’Ubudagi Jurgen Klinsmann ntavyemera, aho ku mboneshakure BBC One ati: "Iyaba jewe ni we yari gutera penalty ya mbere. Ni co gihe uba umukeneye kugira ngo ahumurize imitima”.