Ingabo za Wagner ntaco zikimaze muri Ukraine, niko Amerika ivuga

Inyuma y'umugumuko wabo wapfubijwe, abarwanyi ba Wagner babwiwe ko bashobora kwinjira mu gisirikare c’Uburusiya canke bakaja muri Biélorussie/Belarus

Wa murwi w’abacangero b’Abarusiya Wagner "nta ruhara runini ugifise mu ntambara yo muri Ukraine”, nk’uko bivugwa n’umuvugizi wa Pentagon (ibiro vy’ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika).

Ibi bivuzwe inyuma y’amayinga atari make uno murwi uteje imigumuko yamaze amasaha 24 mu Burusiya – ikibazo ku butegetsi bwa Perezida Vladimir Putin.

Wagner izwi ko yafashije Uburusiya kwigarurira akarere ka Crimée/Crimea mu 2014, kandi ko yarwanye zimwe mu ntambara zikomeye ziheruka.

Yaragize uruhara rudasanzwe mw’ifatwa ry’igisagara ca Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine.

Mu mwumvikano wahagaritse iyo migumuko yo mu kwezi guheze kwa gatandatu, abarwanyi ba Wagner babwiwe ko bashobora kwinjira mu gisirikare c’Uburusiya canke bakaja muri Biélorussie/Belarus bakajana n’umukuru wabo, Yevgeny Prigozhin.