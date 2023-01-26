Ukraine - Russia: ibintu bimeze gute?

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Iminota 58 iraheze

Abarongoye igisirikare ku mugwa mukuru Kiev bavuga ko indege 15 z’ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa Shahed zakorowe mu gitero co mw’ijoro ryakeye.

Aba bategetsi bavuga ko ata muntu yapfuye canke ngo akomereke, canke ngo habe ivyononekara.

Ni mu gihe abategetsi ba Ukraine bavuga ko hari ibibombe vyaturikiye mu ntara za Kyiv na Cherkasy, kandi ko igisirikare kirwanira mu kirere gihanganye n’izo ndege z’ubwiyahuzi.

Ibiro vya gisirikare mu ntara ya Kyiv vyacishije ubutumwa ku muhora wa Telegram buvuga buti: "Igisirikare kirwanira mu kirere kiriko kirakorera mu ntara ya Kyiv. Mugume mu mazu gushika izi nzamba zigabisha zinumye”.

Imirwi itari mike y’izi ndege zitagira abadereva (drones) zifatwa ko ari izo mu bwoko bwa Shahed zihingurwa na Irani, yari yabonetse mu ntara zitari nke zihana urubibe na Kyiv.

Eka no mu ntara ya Dnipropetrovsk naho habaye ibitero vy’izi ndege z’ubwiyahuzi, aho abarongoye igisirikare ca Ukraine kirwanira mu kirere batangaza ko indege 24 zose zarungitswe n’Uburusiya zakorowe, n’aho abategetsi ba Dnipropetrovsk bavuga ko drone imwe yaguye ku kigo c’uruganda.

Igisirikare kirwanira mu kirere kivuga kiti: "Nk’uko amakuru y’ibanze dufise abivuga, umwansi yakoresheje indege 24 za shaheed. Izi 24 zose zasambuwe n’ubuhinga bwo gucungera ikirere”.

Nk’uko aba bategetsi ba gisirikare babivuga, amadrone yo mu bwoko bwa Shahed-136 na Shahed-131 yarungitswe ava ku nkengera z’ubuseruko bw’ikiyaga Azov, kandi ko hafi zose zasamburiwe mu bisagara vyo hagati muri Ukraine.

Imbere y’aha, umukuru w’intara ya Dnepropetrovsk, Nikolai Lukashuk, yari yavuze ko biturutse ku gitero c’amadrone y’ubwiyahuzi, “uruganda rumwe rwashikiriwe”.

Ni inyuma y’aho mu bisagara bitari bike vya Ukraine, habereye igabisha ko Uburusiya bushobora gukora ibitero vya misire mu ntara z’ubuseruko n’ubumanuko.

Ibinyamakuru bitari bike vyatangaje ko Uburusiya bushobora gukora ivyo bitero bivuye ku birindiro vy’ikiyaga ca Caspienne (Mer Caspienne/Caspian Sea).

Ibinyamakuru bikorera muri Kharkov, Nikolaev na Odessa bitangaza ko umuyagankuba waciwe kubera ibi bitero vya misire.

Ababombe yaturikiye mu ntara za Dnipro, Kherson na Zaporizhia

Ibinyamakuru vya Ukraine bivuga ko hari ibibombe vyaturikiye ica rimwe mu ntara zitari nke za Ukraine. Ku mugoroba wo ku wa gatatu, harabaye inzamba zo kugabisha ko hashobora kuba ibitero vyo mu kirere mu ntara zitari nke, harimwo na Kyiv.

Muri vyinshi bavuga, abanyamakuru bandika ko hari ibibombe vyaturikiye mu ntara za Dnieper, Kherson na Zaporozhye.

Imbere y’aha, umukuru w’intara ya Nikolaev, Vitaly Kim, yari yanditse ko amadrone y’ubwiyahuzi ya Irani yabonye ari mu kirere c’iyi ntara.

Nikolai Lukashuk, umukuru w’akarere, na we nyene avuga ko indege zo mu bwoko bwa Shaheds zabonywe mu kirere c’intara ya Dnipropetrovsk.

Kuremereza ubuhinga bwo gukingira ikirere ca Ukraine – ibiro vy’umukuru w’igihugu

Umukuru w’ibiro vy’umukuru w’igihugu ca Ukraine Andriy Yermak aragabisha ko igisirikare c’Uburusiya kiriko kiragerageza kuremereza ubuhinga bwo cugungera ikirere ca Ukraine.

Avuga ko ibi bishobora kuba bisigura ko hari ikindi gitero co mu kirere kiriko kirategurwa, kuko bigoye ko ubuhinga bwo gucungera ikirere busubiza inyuma ibitero iyo bwaremerewe.

"Ntimubifate minenerwe. Umwansi ariko agerageza kuremereza ubuhinga bwacu bwo gukingira ikirere, hari indege ziriko zirakororwa mu ntara zitari nke”, niko Yermak yanditse ku muhora wiwe wa Telegram.

Uburusiya mu nteguro y’igitero gukomeye mu ntara ya Luhansk – ISW

Ikigo ca Amerika cigisha ivy’intambara, Institute for the Study of War (ISW), mu kindi cegeranyo catanze kivuga ko ibitero bitobito biherutse gukorwa n’Uburusiya ku ruhande rw’ubumanuko bushira ubuseruko, mu ntara za Zaporozhye na Donetsk, bishobora kuba bifise intumbero yo kugerageza gutuma ingabo za Ukraine ziguma zinyanyagiye irya n’ino kugira ngo bwitegurire igitero rutura mu buraruko, mu turere tw’intara ya Luhansk.

Mu misi mike iheze, Abarusiya bari mu turwi duto duto barateye mu bibanza bimwe bimwe biri mu bumanuko bwa Zaporizhia, hanyuma kandi no mu karere ka Ugledar.

Nk’uko bivugwa n’abahinga ba ISW, ibi vyari ibitero vyo gusamaza no gutesha umutwe, kandi Uburusiya bushobora gukora igitero gikomeye kivuye mu karere kava Svatovo gushika Kremennaya mu ntara ya Luhansk.

Ku bwa ISW, ibi vyerekanwa n’irungikwa n’imirwi y’abasirikare barwanira mu kirere n’iy’abakoresha ibimodoka vy’intambara muri ako karere, hamwe kandi , nk’uko bivugwa n’igendereza rya Ukraine, n’irungikwa ry’imirwi y’abasirikare bakoresha ibimodoka vy’intambara ivuye muri Bielorussie/ Belarus.