Ukraine - Russia: ibintu bimeze gute?

Iminota 58 iraheze

Abarongoye igisirikare ku mugwa mukuru Kiev bavuga ko indege 15 z’ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa Shahed zakorowe mu gitero co mw’ijoro ryakeye.

Eka no mu ntara ya Dnipropetrovsk naho habaye ibitero vy’izi ndege z’ubwiyahuzi, aho abarongoye igisirikare ca Ukraine kirwanira mu kirere batangaza ko indege 24 zose zarungitswe n’Uburusiya zakorowe, n’aho abategetsi ba Dnipropetrovsk bavuga ko drone imwe yaguye ku kigo c’uruganda.

Ababombe yaturikiye mu ntara za Dnipro, Kherson na Zaporizhia

Nikolai Lukashuk, umukuru w’akarere, na we nyene avuga ko indege zo mu bwoko bwa Shaheds zabonywe mu kirere c’intara ya Dnipropetrovsk.

Kuremereza ubuhinga bwo gukingira ikirere ca Ukraine – ibiro vy’umukuru w’igihugu

Avuga ko ibi bishobora kuba bisigura ko hari ikindi gitero co mu kirere kiriko kirategurwa, kuko bigoye ko ubuhinga bwo gucungera ikirere busubiza inyuma ibitero iyo bwaremerewe.

Uburusiya mu nteguro y’igitero gukomeye mu ntara ya Luhansk – ISW

Ikigo ca Amerika cigisha ivy’intambara, Institute for the Study of War (ISW), mu kindi cegeranyo catanze kivuga ko ibitero bitobito biherutse gukorwa n’Uburusiya ku ruhande rw’ubumanuko bushira ubuseruko, mu ntara za Zaporozhye na Donetsk, bishobora kuba bifise intumbero yo kugerageza gutuma ingabo za Ukraine ziguma zinyanyagiye irya n’ino kugira ngo bwitegurire igitero rutura mu buraruko, mu turere tw’intara ya Luhansk.