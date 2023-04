Korea ya Ruguru ivuga ko yagerageje misire ‘ya mbere ikomeye’ gushika ubu

Indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong Un, ari na we yahagarariye ibikorwa vy’igerageza ry’iki gisasu ari kumwe n’umukobwa wiwe, umugore wiwe na mushikiwe, ngo yoba yavuze ko iri gerageza rizotuma abakeba “bazoba mu bwoba bwinshi n’amaganya menshi”.

Misire ziraswa na roketi ikoresha ibitoro bigumye zishobora gusumvya inguvu zigenzi zazo zikoresha ibitoro vy’amazimazi, ariko ziragoye kubika no kubungabunga, nk’uko bivugwa na Ankit Panda, umuhinga mu bijanye n’ibirwanisho vy’ubumara mu kigo Carnegie Endowment for International Peace. Zirakarirwa n’akabombera n’ubushuhe kandi zishobora no gutituka uko imyaka igenda ziri mu bubiko.