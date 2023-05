Kalehe: Rugwiza yapfushije abana batanu n'umugore, ndetse n'ababyeyi be

Haciye isaha 1

Ntiyari yaraye iwe, ahageze kuwa gatanu asanga abana be bose n’umugore barengewe n’imyuzure y’imvura nyinshi yari yaraye iguye kuwa kane nijoro. Uretse umurambo w’umugore we n’umwana yari ahetse abandi bana be nta n’umwe arabona.