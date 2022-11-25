Ukraine: Merkel avuga ko nta ngufu yari afite zo kumvisha ibintu Putin

Perezida Putin yavuganaga Ikidage na Merkel, mu gihe Merkel nawe yavugaga Ikirusiya gicye

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Yavuze ko yagerageje gukoranya ibiganiro by’Uburayi birimo perezida w’Uburusiya n’uw’Ubufaransa Emmanuel Macron mu mpeshyi ya 2021.

Nyuma ya manda enye ari umukuru w’Ubudage, Merkel yavuye ku butegetsi mu Ukuboza(12).

Muri Kanama(8) 2021 yasuye bwa nyuma Moscow, yabwiye kiriya kinyamakuru cyo mu Budage ko “intekerezo zari zisobanutse: ‘mu bijyanye n’ingufu za politike wararangiye’.”

Merkel avuga ko byari bifite impamvu ko muri iyo nama ya nyuma Putin yazanye na minisitiri w’ububanyi n’amahanga Sergei Lavrov. Mbere ngo bahuraga bonyine, nk’uko abivuga.

Mbere y’uko Putin atera Ukraine, ibyabanjirijwe no gukusanya ingabo n’intwaro ku mipaka ya Ukraine – benshi babonaga ko Merkel n’abategetsi b’i Burayi bagombaga gukoresha uburyo bukomeye mu kwegera Kremlin.

Inzobere mu bubanyi n’amahanga yo mu ishyaka rye Christian Democrat (CDU), depite Roderich Kiesewetter, ari mu bavuga ko Merkel yari azi ko Putin arimo kugerageza gucamo ibice no guca intege Uburayi, ariko ko Merkel yumvaga “ingufu zoroheje” ari bwo buryo bukwiye.