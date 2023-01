Memphis- US: Ishami ry'igipolisi ryasambuwe inyuma y'iyicwa ry'umwirabure

Haciye isaha 1

Scorpion (ijambo umuntu yohava afata ko risigura inkara mu Kirundi) mu majambo yose ni "Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods" (mu Kirundi twogereranya na ‘Ibikorwa vyo Kurwanya Ubukozi bw’Ikibi mu Mabarabara mu Kugarukana Amahoro mu Makaritiye Yacu’).