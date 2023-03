Rwanda: Umukobwa yaburiwe irengero nyuma yo guhungira muri Zaire yanditsweko igitabo

"Ibisanzwe bitangaje"

Ivyo vyatumye amara amezi indwi agira ubushakashatsi mu Rwanda imbere yo kwandika intango y'igitabo ciwe "This is Not Who We Are" [Iki si co turi].