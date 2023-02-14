Ibyuma bifata amakuru bya cya gipurizo cy’Ubushinwa byakuwe mu nyanja - US

Utwuma dufata amakuru (sensors) twari ku gipurizo cy’Ubushinwa bikekwa ko ari icy’ubutasi cyarashwe, twabonetse mu nyanja ya Atalantic, nk’uko igisirikare cya Amerika kibitangaza.

Kuri iki gipurizo cyarasiwe hejuru y’inyanja hafi y’umwaro wa leta ya South Carolina, antenne yacyo ifite uburebure buri hagati ya 9 na 12m iri mu bintu by’ingenzi byabonetse.