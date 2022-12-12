Intambara ya Ukraine: Abarusiya barapfungwa iyo banse kuja ku rugamba

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Mu nyuma utwigoro twiwe twaragize ico dushikako. Stas yarasubijwe mu Burusiya. Yarabwiye se wiwe ivyamushikiye mw'ibohero: ingene uwundi mugwi w'abasirikare b'abarusiya bagerageje kumuhatora kugwana.

"Hanyuma bamujanye mu cumba bamubwira:'Utegerezwa kuza tujane, atari ivyo tuzokwica.' Ariko umwe yaravuze ko bazojana umuhungu wanje gukora mu bubiko bw'ibintu.

Stas yari intwazangabo ikiri mu mirimo igihe Uburusiya bwagira ibitero bikomeye muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Prezida Vladimir Poutine yari yavuze ko abasirikare babigize umwuga gusa ari bo bazoja "muri ivyo bikorwa vya gisirikare bidasanzwe".

Ariko mu kwezi kw'icenda, ibintu vyarahindutse. Prezida yarateye akamo ko "kwegeranya abantu baja kugwana vy'imfatakibanza", aho ibihumbi amajana n'amajana vy'abarusiya binjijwe mu gisirikare.

Benshi mu binjijwe mu gisirikare, bihutiye kwidoga ko barungitswe mu karere kaberamwo intambara ata vyangombwa bafise bikwiye canke bataronse imyimenyerezo ikwiye. Hari inkuru nyinshi zava muri Ukraine zivuga ko benshi muri bo bapfunzwe - hamwe hamwe bakaba bapfungiwe mu busho no ku birindiro - bagirizwa kwanka gusubira ku rugamba.