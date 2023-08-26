Kuki Heineken igurishije imitahe yayo yose mu Burusiya kuri Euro 1?

Heineken yakuwe kw'isoko ryo mu Burusiya mu 2022

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Ubutunzi bwa Heineken mu Burusiya bwari bugizwe n'amahinguriro 7 akoresha abakozi 1.800. Ariko iryo hinguriro ry'inzoga ryo mu Buholande ryafashe ingingo yo kugurisha vyose kuri Euro 1 gusa.

Heineken yamenyesheje ko izogira igihombo c'imiliyoni 30 z'ama euro mu kugurisha iyo migabane yayo kw'ishirahamwe ry'abarusiya rya Arnest, risanzwe rihingura ibikopo.

Amahinguriro menshi y'abanye Buraya yaravuye mu Burusiya igihe ico gihugu catera Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022.