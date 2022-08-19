Priti Patel ashimangira ko Urwanda ata mpungene ruteye n'ubwo hatanzwe imburi

Iminota 19 iraheze

Abajijwe kuri iyo mburi, madame Patel yavuze ko iyo mpanuro yavuye mu kindi gisata ca reta mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati ari bwo bwari burongoye uwo mugambi.

Mu mezi aheze, reta y'Ubwongereza yashize ahabona umugambi wo guha bamwe mu binjira mu Bwongereza kuronderayo ubuhingiro baciye mu kiyaga ca Manche itike yo kugenda mu Rwanda utagaruka.