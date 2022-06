Putin yigereranije na Pierre le Grand, umu Tsar rurangiranwa wa Russia mu kinjana ca 18

Bisanzwe bizwi ko Vladimir Putin akunda cane Pierre le Grand/Peter the Great, ariko ubu nawe asa n’uwibona ko na we ari nka we.